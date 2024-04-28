Antalya'da otelde skandal! Türk olduğunu anlayınca ek ücret aldılar

Gündemi alt üst eden olay Antalya'da yaşandı. Limak Lara Hotel'e yabancı bir internet sitesinden bir kişi rezervasyon yaptırdı. Kişinin Türk olduğu anlaşılınca otel kendisinden 120 Euro daha ücret talep ettiği iddia edildi.

'MİLLİYET FARKI' EK ÜCRETİ

İddia edilen bir işlem 'Milliyet farkı' olarak kişinin ödeme ayrıntılarında gözüktüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görsel ve açıklamanın ardından olay herkesin büyük tepkisini çekti. Kendi ülkesinde bir vatandaşa bu muamelenin gösterilmesi pek çok tepkiyi de beraberinde getirdi. Sosyal medyadaki bu iddiaların ardından otel yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi