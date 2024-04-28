28 Nis 2024 - 12:00- Gündem G:

Antalya'da otelde skandal! Türk olduğunu anlayınca ek ücret aldılar

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Antalya'da büyük tepkilere neden olan bir olay yaşandı. Yabancı bir internet sitesinden Antalya'daki bir otele rezervasyon yaptıran kişinin Türk olduğu anlaşılınca kendisinden ekstra ücret tahsil edildi.

Antalya'da otelde skandal! Türk olduğunu anlayınca ek ücret aldılar mask
Antalya'da otelde skandal! Türk olduğunu anlayınca ek ücret aldılar
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Gündemi alt üst eden olay Antalya'da yaşandı. Limak Lara Hotel'e yabancı bir internet sitesinden bir kişi rezervasyon yaptırdı. Kişinin Türk olduğu anlaşılınca otel kendisinden 120 Euro daha ücret talep ettiği iddia edildi. 

'MİLLİYET FARKI' EK ÜCRETİ

İddia edilen bir işlem 'Milliyet farkı' olarak kişinin ödeme ayrıntılarında gözüktüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görsel ve açıklamanın ardından olay herkesin büyük tepkisini çekti. Kendi ülkesinde bir vatandaşa bu muamelenin gösterilmesi pek çok tepkiyi de beraberinde getirdi. Sosyal medyadaki bu iddiaların ardından otel yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Nis 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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