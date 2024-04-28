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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

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BURSA'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Musa Taşkın (70), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, 17 Nisan'da saat 13.30 sıralarında İnegöl il?...

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti mask
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
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BURSA'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Musa Taşkın (70), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 17 Nisan'da saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Alper A. (21) yönetimindeki 16 BGF 887 plakalı motosiklet ile kaldırımdan inip, caddeye çıkan Musa Taşkın'ın kullandığı 16 AFR 468 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Taşkın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

28 Nis 2024 - 11:57 DHA Bursa- Gündem

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