Kötü koku her yeri sardı. Halk isyan ediyor

Akyazı ilçesindeki su kanalında oluşan kirlilik, 600 nüfuslu Kızılcıkorman Mahallesi'nde tepkiye neden oldu. Uzun yıllardır kirlilik nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalleli, bölgede faaliyet gösteren bir fabrikayı suçladı. Gıda üretimi yapan fabrikanın su kanalına bıraktığı atıklar nedeniyle kirlilik yaşandığı önü sürülürken, işletme yetkilileri arıtmalarının çalıştığını aktarıp, kirliliğe neden olmadıklarını iddia etti.

'KOKUDAN DURULMUYOR'

Mahalle muhtarı Mecit Kızıldağ, "Bu kanal, tarla seviyesine düşürülmesi için açılan bir kanaldır. Tarlalarda biriken suyun bir şekilde akarsulara gitmesi için açıldı ama daha sonra görüldü ki bu kanal, fabrika için açılmış. Fabrikanın arıtma yapması gereken suyu arıtmadan, bu kanala deşarj etmesiyle beraber 82 senesinde açılan fabrika, bu senelere kadar bu şekilde geldi. 2009'dan sonra bir ara arıtmayı çalıştırdı. Ondan sonra belli aralıklarla beraber ufak ufak salmaya başladı. Şu anda komple gene salıyor. Burada bir canlı yaşamasından ziyade, kokudan durulmuyor bile.

Bu arıtmanın çalışmasını istiyoruz. Eğer bu arıtma çalıştırılmayacaksa artık buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ne olacaksa olsun. İster kapatsın ister kapatmasın; o sorun, onun sorunu. Sadece bu kokuyu veya bu pisliği çekmek zorunda kalmayalım. Mahalle halkı olarak bunu istiyoruz. Yetkililerden sorunun çözülmesini istiyorum. " dedi.

Kaynak: DHA