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Başkan Özçelik: Çocuklar, memleketimizin teminatıdır

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Alanya Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını düzenlediği Alanya Uluslararası Çocuk Festivali başladı. Alanya Belediye Binası arkasında 2 gün boyunca devam edecek festival, ilk gününde birbirinden renkli görüntülere ve eğlenceye ev sahipliği yaptı. Festival alanını gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Çocuklarımız memleketimizin teminatıdır" dedi

Başkan Özçelik: Çocuklar, memleketimizin teminatıdır mask
Başkan Özçelik: Çocuklar, memleketimizin teminatıdır
Başkan Özçelik: Çocuklar, memleketimizin teminatıdır
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ALANYA Belediyesi tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında düzenlenen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 6. kez kapılarını açtı. Alanya Belediye Binası arkasındaki alanda başlayan festivalin ilk gününe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarıyla birlikte etkinlik alanını dolduran aileler, keyifli bir gün geçirdiler.

FESTİVAL ALANINDA YOK YOK


Festival alanında kurulan yiyecek içecek stantları ile vatandaşlar ve çocuklar birbirinden lezzetli tatlara ulaşırken, alanda çocuklar için hazırlanan oyunlar, balon katlama, yüz boyama, baloncuk, oyun hamuru, kitap boyama, jenga, basketbol, 3 ve 9 taş, halka atma, angry birds, bardak pinponu, geleneksel ve akıl oyunları gibi pek çok eğlenceli atölye çocuklarla buluştu. Alandaki dev balon parklar da miniklerin büyük ilgisini çekti. Çocuklar, balon parklarda festivalin tadını doyasıya çıkardılar. Robot gösterisi, tahta bacak adamlar, palyaçolar ve maskotlar, neşeli saatler geçiren miniklerin gününe renk katarken, sahilde kurulan Survivor Parkurunda ise görevliler eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.


FESTİVAL SAHNESİ MUHTEŞEM GÖSTERİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI


Festival kapsamında; Dj performansı, palyaço, çember, jonglör, lol bebek, bubble, sihirbaz, balon katlama ve Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunu gibi birbirinden eğlenceli gösteriler gerçekleştirildi. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen öğrenciler de dans performanslarıyla festivale renk kattılar. Bir an olsun boş kalmayan festival sahnesinde; Gürcistan Halk Dansları, Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği, ACRO Jimnastik, Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu Vals Dans, Özbekistan Little Dance Akademi, Edurus Kültürler Arası Kişisel Gelişim Derneği Çocuk, Hasan Atıcı İlkokulu Ritim ve Folklor, Groove Dance Akademi ve Hayate Hanım İlkokulu Folklor Gösterileri coşku içerisinde sergilendi.


BAŞKAN ÖZÇELİK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ


Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Sanatçı Sunay Akın ile birlikte festival alanında vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Alanı gezen Başkan Özçelik ve Sunay Akın vatandaşlara iyi eğlenceler dilerken, stant açan esnafa ve görevli personele kolaylık dileklerini iletti. Vatandaşlar da Başkan Özçelik’e büyük ilgi gösterdiler ve böyle güzel bir festivale imza attığı için teşekkür ettiler.


ÖZÇELİK: SİZLER MEMLEKETİMİZİN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİSİNİZ


Festivalin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Hep beraber coşmak ve eğlenmek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya devam etmek üzere buradayız. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk çağdaşlarından çok farklı bir şey gördü. Siz çocuklarımızı gördü. Sizler, memleketimizin ve ülkemizin geleceğisiniz. Memleketimizin teminatı sizlersiniz ve yeriniz hepimizin gönlünde, kalbinde tamamen farklı. Bugün duygulandım. Sizlere böyle bir alanda bu güzelliği yaşatabilmek bizim için çok önemli. Siz çocuklar memleketimizin teminatısınız. Şimdi eğlenme zamanı, doyasıya eğlenin. Hepinizi çok seviyorum” dedi.


DRAMA VE TEMEL ÇİZİM KURSU SERTİFİKALARI VERİLDİ


Başkan Özçelik'in konuşmasının ardından Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından düzenlenen Drama ve Temel Çizim kurslarını tamamlayan öğrencilerin eğitim sertifikaları verildi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Özçelik, günün anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Özçelik, çocuklarla birlikte Türk Bayrakları ve konfetiler eşliğinde ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını söylediler.


SUNAY AKIN İLE TARİHE YOLCULUK


Şair, yazar, gazeteci ve araştırmacı Sunay Akın festivalde sahne aldı. Anlatısına, "Osman kardeşim Başkan olunca Alanya'da kültür günleri başladı" diyerek başlayan Akın'ın sözleri büyük alkış aldı. Dev ekrana yansıtılan fotoğraflar eşliğinde dinleyenleri tarihte yolculuğa çıkaran Akın, tarihin bilinmeyen yönlerini kendine has üslubuyla anlattı. Usta Sanatçı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını izleyiciyle paylaştı. Başkan Özçelik, festivale renk katan usta sanatçıya ipek kozasından Türk Bayrağı, plaket ve su kabağından yapılmış portresini takdim etti.


FESTİVAL PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDECEK


Öte yandan 6. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 28 Nisan Pazar günü (bugün) hız kesmeden devam edecek. Festival alanı ve sahnesi yine birbirinden güzel gösterilere ve eğlenceli aktivitelere ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, eğlencenin tavan yapacağı konserler ve boya festivaliyle pazar akşamına kadar devam edecek olan etkinliklere katılabilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Nis 2024 - 11:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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