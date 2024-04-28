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Fabrikanın kanala bıraktığı atıklar nedeniyle oluşan 'kötü koku' sorunu, yıllardır çözülemiyor

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SAKARYA'da bir su kanalında yaşanan kirlilik ve kötü koku, mahalle halkının tepkisine yol açtı. Mahalleli 1982'den beri atılan fabrika atıkları nedeniyle kirlilik oluştuğunu belirtirken, işletme yetkilil...

Fabrikanın kanala bıraktığı atıklar nedeniyle oluşan 'kötü koku' sorunu, yıllardır çözülemiyor mask
Fabrikanın kanala bıraktığı atıklar nedeniyle oluşan 'kötü koku' sorunu, yıllardır çözülemiyor
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SAKARYA'da bir su kanalında yaşanan kirlilik ve kötü koku, mahalle halkının tepkisine yol açtı. Mahalleli 1982'den beri atılan fabrika atıkları nedeniyle kirlilik oluştuğunu belirtirken, işletme yetkilileri arıtmalarının çalıştığını söyleyip, iddiaları reddetti. Kızılcıkorman Mahallesi Muhtarı Mecit Kızıldağ, "İnsanlar akşam olduğu zaman sinekten, kokudan dışarı çıkamaz oldu" dedi.

Akyazı ilçesindeki su kanalında oluşan kirlilik, 600 nüfuslu Kızılcıkorman Mahallesi'nde tepkiye neden oldu. Uzun yıllardır kirlilik nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalleli, bölgede faaliyet gösteren bir fabrikayı suçladı. Gıda üretimi yapan fabrikanın su kanalına bıraktığı atıklar nedeniyle kirlilik yaşandığı önü sürülürken, işletme yetkilileri arıtmalarının çalıştığını aktarıp, kirliliğe neden olmadıklarını iddia etti.

'KOKUDAN DURULMUYOR BİLE'

Mahalle muhtarı Mecit Kızıldağ, "Bu kanal, tarla seviyesine düşürülmesi için açılan bir kanaldır. Tarlalarda biriken suyun bir şekilde akarsulara gitmesi için açıldı ama daha sonra görüldü ki bu kanal, fabrika için açılmış. Fabrikanın arıtma yapması gereken suyu arıtmadan, bu kanala deşarj etmesiyle beraber 82 senesinde açılan fabrika, bu senelere kadar bu şekilde geldi. 2009'dan sonra bir ara arıtmayı çalıştırdı. Ondan sonra belli aralıklarla beraber ufak ufak salmaya başladı. Şu anda komple gene salıyor. Burada bir canlı yaşamasından ziyade, kokudan durulmuyor bile" dedi.

'BU PİSLİĞİ ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'

2009'da muhtar olduğunu belirten Kızıldağ, "2009'dan beri her gelen valiye, kaymakama, belediye başkanına, il başkanına, ilçe başkanına, dilimin döndüğü herkese söyledim, anlatmaya çalıştım. Fabrika sahipleri ile bire bir, çeşitli mesailerimiz oldu. Onlara da anlattım, bunlara sadece ceza yazılıyor. Ceza yazılması bizim için bir çözüm değil. Çünkü ceza beni tatmin etmiyor, bana ne cezadan? Fabrikasını çalıştırsın, orada bir sürü insan ekmek yiyor ama biz de burada bu kokuyu çekmek zorunda değiliz. Sen para kazanacaksın diye veya birileri buradan ekmek yiyecek diye bu pisliği çekmek zorunda değiliz" diye konuştu.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Kızıldağ, "Bu arıtmanın çalışmasını istiyoruz. Eğer bu arıtma çalıştırılmayacaksa artık buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ne olacaksa olsun. İster kapatsın ister kapatmasın; o sorun, onun sorunu. Sadece bu kokuyu veya bu pisliği çekmek zorunda kalmayalım. Mahalle halkı olarak bunu istiyoruz. Çalıştırsın arıtmasını, maliyeti varsa ona göre ürettiği malların üstüne koysun. İnsanlar akşam olduğu zaman sinekten, kokudan dışarı çıkamaz oldu. Yetkililerden sorunun çözülmesini istiyorum. Kimler bu işi çözebilecek kapasitedeyse, kimlerin burada yetkisi varsa; yetkisini kullansın, çözsün. Fabrika sahibi de fabrikasını çalıştıracaksa arıtmasını çalıştırsın" dedi.

28 Nis 2024 - 11:35 DHA Sakarya- Gündem

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