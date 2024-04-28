Survivor'da Aleyna ve Batuhan arasında 'Engelli' kavgası: Açık açık tehdit etti

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu Kalaycıoğlu yeniden gündem oldu. Ödül oyununda kazanan Aleyna kardeşinden video beklerken karşısında annesi çıktı ve "Cansu ekranda yer almak istemiyor" dedi. Aleyna ise bu duruma çok sinirlendi.



Konseyde bu konuyu açan Aleyna geçtiğimiz yıllarda bir konseyde kendisi yarışmada değilken Batuhan'ın kardeşine "Engelli" dediğini ve bu yüzden de kardeşinin ekranda olmak istemediğini ve bu duruma çok sinirlendiğini söyledi.



Aleyna bu konuda konuşurken Batuhan'ı hedef aldı ve "Bir daha benim ailemi ağzına alacak herhangi bir kelime, herhangi bir hareket Batuhan her şey çok farklı olur en hassas noktam bu ve çok farklı bir Aleyna görüşsün haberin olsun" diyerek tehdit etti.

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BATUHAN'DAN AYŞE AÇIKLAMASI

Batuhan ise "Konu nasıl buraya geldi" diyerek şaşırdı ve şunları söyledi:



"Sözlerini sinirine veriyorum, Aleyna ile bu sene hiç konuşmadık... Ben aslında orada kardeşinin bu tarafta kullanıldığını, ortada söylenmiş bir laf vardı senin kardeşine yapılan bir haksızlığı dile getirmiştim. Ayşe'nin senin kardeşine kameranın arkasında söylediği o yanlış cümleydi. Aslında sana ya da kardeşine değildi o lafım. Yanlış anlaşıldığımsa özür dilerim. Bizim dışımızda gelişen olaylar vardı o sene. Her şeyi kapatmaya geldim bu sene. Orada benim bahsettiğim şey senin haklı olduğunda yanımda da Ayşe vardı."



Acun Ilıcalı da "Bu konu üzerinden bir tartışma beni mutlu etmeyecek. Kamera olmadan kardeşinle görüşme hakkı veriyoruz sana kısıtlamasız bir sürede görüşebilirsin" dedi.