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288 gündür haber alınamıyor

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinden arkadaşlarıyla buluşup eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19), 288 gündür haber yok. Aile perişan bir şekilde ondan gelecek iyi haberi bekliyor

288 gündür haber alınamıyor mask
288 gündür haber alınamıyor
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Veli Eren Atay, geçen yıl 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti, aynı günün akşamı da, arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence merkezine geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı.

SOKAK SOKAK GEZEREK AFİŞLERİ DUVARLARA YAPIŞTIRDILAR

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla destek verdi. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'Kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak herkesten destek istedi. Ancak aradan geçen 288 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.

YURT DIŞI İHTİMALİNE DEĞİNDİ

Umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü belirten Mehmet Atay, "Oğlum Veli Eren'in hayatta olduğuna inanıyorum. Kiminle, nereye gittiğini araştırıyoruz. Yurt dışına çıkmış olabilme imkanı çok yüksek. Çünkü burada olsaydı, bir şekilde bir iz bulunurdu" dedi.

288 gündür haber alınamıyor

Kaynak: DHA

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28 Nis 2024 - 10:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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