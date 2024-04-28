Almanya, dolandırıcı Türk falcıyı konuşuyor

Almanya bu olayı konuşuyor. Münih'te yaşayan ve kendisini falcı olarak tanıtarak geçimini sağlayan Serkan Ö. isimli adamın davası olaylı bir şekilde başladı. Münih'te yaşayan bir kadını kandıran ve 1.3 milyon euro ile kayıplara karışan adam önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Serkan Ö.'yü ve eşine 62 suçlama yöneltirken Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

HAPİS CEZASINDAN KAÇTI

Ancak tutuklanmayan Serkan, duruşmanın ikinci gününe katılmadı. Yetkililer Serkan'ın hapis cezasından kaçmak için Türkiye'ye gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Dolandırılan kadını kandırmak için bazı ritüellere başvurduğu hatta kadına ilaç bile verdiği ortaya çıktı. 2018 yılından beri Serkan'a 1.3 milyon euro verildiği belirtilirken 2011 yılından beri ise Serkan Ö.'nün insanları kandırarak 5 milyon euro almış olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE LÜKS YAŞAM İDDİASI

Serkan Ö.'nün elde ettiği bu paralarla Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğü iddia edildi. Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi