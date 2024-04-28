Asgari ücrete ara zam planı ortaya çıktı: Zam yok ikramiye var

Önerilen ikramiye miktarı ise 2024 için 5.000 TL ve 2025 için 7.500 TL olarak belirlendi. Bu miktarlar her yıl Bakanlık tarafından güncellenecek ve işverenler, Bakanlık tarafından belirlenen rakamları ödemek durumunda kalacaklar.

Ayrıca, düşünülen bir diğer formül ise işçilere olduğu gibi asgari ücretlilere de 3 ayda bir tediye ödenmesi yönünde. Bu şekilde, işçilerin ve asgari ücretlilerin maddi durumlarının bir nebze olsun iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu gelişmelerin resmileşmesi halinde, işçiler ve asgari ücretliler için mali anlamda bir rahatlama sağlanması bekleniyor.