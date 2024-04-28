İstanbul, Antalya ve Alanya'dan Rus kaçışında inanılmaz artış: Kervanlar yola dizildi...

Türkiye'de Göç İdaresi Başkanlığı'nın her yıl yayınladığı veriler kamuoyuna açıklandı. Verilere göre, İstanbul, Antaya ve Alanya'ya hem mülk alarak hem de kiralık evler tutarak yerleşen Rus vatandaşlarının on binlercesinin Türkiye'yi terk ettiği öğrenildi.

ARTIK RUSLAR ZİRVEDE DEĞİL

Yıllardır Türkiye'de en çok oturum izni alan ülkeler arasında zirvede yer alan Rusya vatandaşlarının neden Türkiye'den ayrıldığı merak konusu olurken, Rus basını bu sorunun yanıtını ülkeyi terk edenlerde aradı.

YÜKSEK FİYATLAR ONLARI DA BEZDİRDİ

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, en fazla gıda ve hizmet sektöründe hissediliyor. Öyle ki dışarıda yemek yemek, birçok Türk vatandaşı için hayal durumuna gelirken, geçmiş yıllarda kur artışları nedeniyle yabancı vatandaşlar ve turistler için uygun hale gelen fiyatlar artık Avrupa ortalamasını dahi geride bırakmış durumda.

YABANCILAR TÜRKİYE'Yİ HIZLA TERK EDİYOR

Türkiye'deki restoran fiyatları, Euro bazında dahi Avrupa'nın en şık mekanlarını geride bırakırken, hayat pahalılığı nedeniyle cazibesini kaybeden Antalya ve İstanbul, yabancı vatandaşların ülkesine dönüşünü hızlandırdı.

Özellikle Antalya ve Alanya'da yaşayan on binlerce Rus vatandaşı Türkiye'yi terk ederken, söz konusu durumun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: türkrus