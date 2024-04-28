İş makinesinin altında kalan operatör feci şekilde can verdi

İddiaya göre iş makinesi operatörü Mustafa Söğüt, ormanda yol yapımı için çalışmaya başladı. Bu sırada Söğüt’ün çalıştığı yerde toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle iş makinesi devrilince; Söğüt kepçenin altında kaldı.

DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI

Ekiplerin müdahalesinin ardından iş makinesinin altından çıkarılan Söğüt’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA