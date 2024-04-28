Bir maden suyu skandalı daha! Dışkı tespit edildi

Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan bir kuyuda dışkı kaynaklı bakterilerin tespit edilmesi sonucu, Nestle grubuna bağlı Perrier markasına ait iki milyon şişe su imha edilme kararı alındı. Bu durumun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkileyen Monica fırtınasının ardından yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nestle ise kuyunun yetkililerin kontrolü ardından uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.



Haber Global'de yer alan bilgilere göre Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de Türk markası Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğu açıklanmış ve tüketilmemesi tavsiye edilmişti.

Kaynak: HABER GLOBAL