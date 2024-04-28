Nihal Candan'dan annesine itiraf: Her şey sosyal medya yüzünden oldu. Bir daha...

Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevine yakalandığı hastalığı nedeniyle tahliyesine karar verildi. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu.
Anne Umut Candan Kanal D Haber'e kızının tahliyesi sonrasındaki durumunu anlattı. Candan, kızlarının artık sosyal medya kullanmayacağını açıkladı.
İLK KEZ SOKAĞA ÇIKTI
Nihal Candan'ın rüyasında sık sık "Bahar" diye sayıkladığını söyledi. Günlerdir evden çıkmayan kızını geçtiğimiz gün ilk kez sokağa çıkardığını söyledi. Candan "Saçlarını açamadık, taramamış karışmış. Moral olsun diye kuaföre götürdüm" dedi.
' BİR DAHA SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAĞIM'
Nihal Candan'ın ayrıca annesine "Her şey sosyal medya yüzünden oldu bir daha kullanmayacağım" dediğini söyledi.
Kaynak: KANAL D HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.