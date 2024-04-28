Son dakika - Bozdoğan-30 operasyonu: 147 şüpheli yakalandı

Ülkemizde terörle mücadelesi son sürat devam ediyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada terörle mücadeleJandarma tarafından 19 ilde Emniyet tarafından 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen ‘BOZDOĞAN-30’ operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandığını duyurdu.

Kaynak: DHA