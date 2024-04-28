Son dakika - Bozdoğan-30 operasyonu: 147 şüpheli yakalandı

Ülkemizde terörle mücadelesi son sürat devam ediyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada terörle mücadeleJandarma tarafından 19 ilde Emniyet tarafından 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen ‘BOZDOĞAN-30’ operasyonlarında 147 örgüt üyesi şüpheli yakalandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.