İş yeri alevlere teslim oldu

İlk belirlemelere göre 2 katlı tekstil deposunda çıkan yangın, çatıya ulaştı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

1 YARALI

İlk belirlemelere göre yangında bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Yaralının durumunun hayati tehlike içermediği ve bilincinin de açık olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.

Kaynak: DHA