Sokak ortasında bıçaklı tekmeli kavga

Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan Ahmed (20) ve Muhammed Elheyyeni (15) yaralanırken, olaya karışan şüpheliler ise kaçtı.

KAÇAN SÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA