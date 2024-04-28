17 gün sonra kötü haber geldi

Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken gözden kaybolurken, ihbarla bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

SU ALTI ROBOTU KULLANILDI

Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olması nedeniyle çalışmalardan sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri, uzun sürece Sarıtiken'e ulaşılamayınca bölgede, 50 metre derinliğe ulaşabilen su altı robotu kullanmaya başladı. Arama çalışmalarının 17’nci gününde Sarıtiken’in cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA