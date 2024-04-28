Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Adıyaman'da, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde görevli polis memuru S.U.Ş., Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül'ü tabancayla vurarak şehit etti. Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine ulaştı.

Cenaze detayları henüz belli olmayan şehit Üçgül'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA