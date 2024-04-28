28 Nis 2024 - 07:45- Asayiş G:

Otoparkta yangın! Hızla büyüyüp diğer araçlara da sıçradı

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İstanbul Kadıköy'de binanın açık otoparkında bulunan otomobilde başlayan yangın yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı. Yangın sonrası araçlarda hasar meydana geldi.

Otoparkta yangın! Hızla büyüyüp diğer araçlara da sıçradı mask
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Sokak üzerinde bulunan binanın açık otoparkında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevler yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının başladığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 2 otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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28 Nis 2024 - 07:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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