Otoparkta yangın! Hızla büyüyüp diğer araçlara da sıçradı

Sokak üzerinde bulunan binanın açık otoparkında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevler yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangının başladığı otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 2 otomobilde ise büyük çapta hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.