Gece kulübünde olay! Eğlence kanlı bitti

Bursa'da eğlence kanlı bitti. Enes A. ile mekanda bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, tartışmanın büyümesiyle Enes A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Bacağından vurulan Enes A. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Enes A., hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA