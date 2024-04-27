Antalya'da kamyonete tutunan patenli çocuk, otomobilin altında kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin altında kalan patenli çocuk yaşamını yitirdi.
Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan çocuğun dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldığı ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, B.B'nin (14) kaza yerinde öldüğünü belirledi.
Çocuğa çarptığı tespit edilen 07 AYH 995 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Çocuğun cesedi, kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.