Feci kaza! Tırla otomobil kafa kafaya çarpıştı: Bir aile yok oldu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü; sürücü Ali Rıza Kamalak ağır yaralandı, eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak ise yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Hotaşlar Mahallesi’nde bugün saat 16.30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında M.A. yönetimindeki 63 AFA 466 plakalı tır, karşı istikametten gelen Ali Rıza Kamalak idaresindeki 10 FC 597 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Ali Rıza Kamalak (26), eşi Kevser (24) ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde Yiğit Asaf ve Kevser Kamalak’ın olay yerinden yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Ali Rıza Kamalak, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazesi, yine aynı hastanenin morguna kondu. Tır sürücüsü M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ali Rıza Kamalak’ın Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Anne ve oğlun cenazelerinin ise memleketleri Kahramanmaraş’a gönderileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ DE ÖLDÜ; BİR AİLE YOK OLDU

​Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Tırla çarpışan otomobilde ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Kamalak da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Ali Rıza Kamalak'ın da yaşamını yitirmesiyle bir aile yok oldu. Kazada anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitiren çocuğun ise 6 aylık bebek olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA