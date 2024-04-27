Alanya Kestelspor fırsatı kaçırdı: 1-1! Maç bitti, şok ayrılık geldi

Play-off eleme maçını iç sahada oynama avantajını kaçıran mavi beyazlı ekipte, maçın ardından teknik direktör Yusuf Tokaç ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre; Armoni Alanya Kestelspor'la sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan deneyimli teknik adam Yusuf Tokaç ile sözleşme yenilenmedi. Alanya Kestelspor'un başında 17 maça çıkan 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Öte yandan, mavi beyazlı ekipte play-off maçı oncesi takımı kimin çalıştıracağı merak konusu oldu. Spor SERVİSİ