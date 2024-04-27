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Alanya Kestelspor fırsatı kaçırdı: 1-1! Maç bitti, şok ayrılık geldi

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TFF 3. Lig 4. Grup'ta normal sezonun son haftasında bugün Sultanbeyli Belediyespor'u ağırlayan Armoni Alanya Kestelspor, öne geçtiği maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Alanya Kestelspor fırsatı kaçırdı: 1-1! Maç bitti, şok ayrılık geldi mask
Alanya Kestelspor fırsatı kaçırdı: 1-1! Maç bitti, şok ayrılık geldi
Alanya Kestelspor fırsatı kaçırdı: 1-1! Maç bitti, şok ayrılık geldi
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Play-off eleme maçını iç sahada oynama avantajını kaçıran mavi beyazlı ekipte, maçın ardından teknik direktör Yusuf Tokaç ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Yeni Alanya'nın edindiği bilgilere göre; Armoni Alanya Kestelspor'la sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan deneyimli teknik adam Yusuf Tokaç ile sözleşme yenilenmedi. Alanya Kestelspor'un başında 17 maça çıkan 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Öte yandan, mavi beyazlı ekipte play-off maçı oncesi takımı kimin çalıştıracağı merak konusu oldu. Spor SERVİSİ

# Alanya, teknik direktör, Kestelspor

27 Nis 2024 - 21:55 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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