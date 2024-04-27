Polis polislere kurşun yağdırdı: Korkunç olayı kameraya alan muhabir dakikalarca dayak yedi

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.
Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.
Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurları, bilgi almaya çalışan ajans muhabirlerine dakikalarca saldırdı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.