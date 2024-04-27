Oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu

Oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede sabah saatlerinde erken doğum yaptı. Gonca Vuslateri ve kızı Asya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu geçen mart ayında kızının babası Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuştu.
"ASYA BEBEK HOŞ GELDİN"
Başak Sayan, yakın dostunun anne olduğunu "Asya bebek hoş geldin... Ne çok bekledik seni" sözleriyle duyurdu.
"ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN"
Ardından bir paylaşım daha yapan Başak Sayan, Gonca Vuslateri'ye "Allah analı babalı büyütsün inşallah kuzum" diye seslendi.
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.