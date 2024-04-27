Iraklı TikTok fenomeni öldürüldü

Sosyal medya platformu TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı. Bakanlık, yerel medyaya yansıyan ‘failin gözaltına alındığı’ haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti. Fahad, geçen yıl ‘genel ahlaka’ uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel basın, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.

Kaynak: KARAR