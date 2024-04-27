Buse Naz Çakıroğlu 3. kez Avrupa Şampiyonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'da Anastasia Kool'la karşılaştı. Rakibine büyük üstünlük sağlayan Buse Naz, altın madalya kazandı.
Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.