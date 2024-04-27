Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama

BİTLİS merkezli 3 ilde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis ve Güroymak Cumhuriyet Başsavcılıklarının hazırladığı dosya kapsamında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Van, Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Özel hareket timlerinin de katıldığı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 700 gram esrar, 135 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 25 fişek ele geçirildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.