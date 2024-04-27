- Gündem

Koyunlar, kuzularıyla buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

AĞRI merkeze bağlı Badilli köyünde Ahmet Aktay'a (70) ait 100 koyun yaklaşık 200 kuzu dünyaya getirdi. Sütle beslenen kuzuların, havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya çıkarılan anneleriyle buluşmas?...

Koyunlar, kuzularıyla buluştu mask
Koyunlar, kuzularıyla buluştu
Koyunlar, kuzularıyla buluştu
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AĞRI merkeze bağlı Badilli köyünde Ahmet Aktay'a (70) ait 100 koyun yaklaşık 200 kuzu dünyaya getirdi. Sütle beslenen kuzuların, havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya çıkarılan anneleriyle buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Kuzuların kalabalık sürüde annelerini bulurken zorlandıkları görüldü.

Merkeze bağlı Badilli köyünde yaşayan Ahmet Aktay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'ne müracaat ederek aldığı 100 koyun, 200 kuzu doğurdu. Mevsim şartları sebebiyle ahırlarda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmasıyla çıkarıldıkları yaylada buluştu. 3 aylık kuzuların anneleriyle buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Kuzuların annelerini bulmakta zorlandıkları görüldü. Koyunlar da yavrularını bulabilmek için çaba sarf etti. Görüntüler, dron kamerasına yansıdı. Sürüde annesi bulunmayan veya annesinin sahiplenmediği kuzular ise sürü sahibi veya çobanlar tarafından sütü bol olan koyunlara emzirildi. Karınlarını doyuran kuzular, daha sonra ağıla konuldu.

BİZE TERAPİ GİBİ GELİYOR

Badilli köyünde 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten Ahmet Aktay, kuzuların anneleriyle buluşma anının kendilerine tedavi gibi geldiğini söyledi. '5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'ne müracaat ederek 100 koyun aldığını belirten Aktay, "2 yıl önce 100 baş aldığım koyun şu an kuzularıyla 300 oldu. Sabah koyunları yaylaya otlatmaya gönderiyoruz. 2-3 saat otladıktan sonra koyunları kuzularıyla buluşturuyoruz. Kuzuların buluşma anı bizim için de tedavi gibi oluyor, bize terapi gibi geliyor. O kuzuların sesi, oluşan doğal görüntüleri bize terapi gibi geliyor, bize zevk veriyor. Kuzuların anneleriyle buluşama anlarını görünce biz de o kuzular kadar mutlu oluyoruz. Biraz zor bir meslek ama yine de bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

27 Nis 2024 - 19:15 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ankara-Sivas YHT hattında 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti mask
Ankara-Sivas YHT hattında 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti
Ankara-Sivas YHT hattında 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti mask
Ankara-Sivas YHT hattında 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti
Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor mask
Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor
Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor mask
Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor
İMO Şube Başkanı Çak: Depremin simgesi binamız ayakta kalmaya devam etmeli mask
İMO Şube Başkanı Çak: Depremin simgesi binamız ayakta kalmaya devam etmeli
İMO Şube Başkanı Çak: Depremin simgesi binamız ayakta kalmaya devam etmeli mask
İMO Şube Başkanı Çak: Depremin simgesi binamız ayakta kalmaya devam etmeli
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber