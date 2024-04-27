AK Parti'li Fırat: Kimse köylere kız vermek istemiyor, evlenenler de şehir merkezi şartıyla evleniyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, kadınların köylerde yaşamak istemediğini, gençlerin evlenmek istemesine rağmen kimsenin köylere kız vermediğini söyledi. Köylülerin uzun süreden beri yaptıkları işlerden para kazanamadığını belirten AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz de "Bu insanların kaygılarını giderecek tarım ve çiftçilik politikamız olması lazım" dedi.

Erzurum'da Hayvancılık Gelişiyor Projesi' kapsamında Erzurum Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla alınan 115 süt sağım makinesi, 17 yem ezme makinesi, 10 koyun kırkım makinesi ve 25 suluk, törenle 12 ilçedeki 115 yetiştiriciye dağıtıldı. Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törene katılan AK Parti Milletvekili Abdurrahim Fırat, köylere yaptıkları gezilerde gençlerin ev yapabilecekleri arsa konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Fırat, "Gezilerde hanım kardeşlerimizin köylerde yaşamak istemediklerini, hepsinin şehir merkezine gelmek istediklerini gördük. Biz seçimde gezerken her köyde şunu gördük. Evlenmek isteyen gençlerimiz var ama kimse köylere kız vermek istemiyor. Köylerden evlenenler de 'şehir merkezine gidecek' şartıyla evleniyorlar. Bu ciddi bir sıkıntı" diye konuştu.

‘KAYGILARI GİDERECEK POLİTİKALAR LAZIM’

AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Köylüler bizim Osmanlı Devleti gibi uzun süreden beri yaptığı işlerden para kazanamıyor, hep kayıp yaşıyor. Onun için moralleri bozuk. Milletvekilimiz Abdürrahim Bey'in söylediği gibi 'köylere kız verilmemesinin, gençlerin evlenememesinin sebebi yaptıkları işten başarı elde edememekten kaynaklanıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yaptığım dönem bir genç geldi, iş istedi. Babası benden oğluna iş vermememi talep etti. Babası 'Köyde traktörüm var, 100'e yakın büyükbaş hayvanım var. Ben oğlumun belediyede çöpçülük yapmasını kabul edemiyorum' dedi. Birkaç gün sonra çocuğu tekrar geldi ve 'Babamı ikna ettim. 33 yaşına geldim hala evlenemedim. Ben bu işe girmezsem burayı terk edip İstanbul'a gideceğim babamla da ilişkimi koparacağım' dedi. Onu işe aldık ve şimdi 3 çocuğu var. Bizim bu insanların kaygılarını giderecek tarım ve çiftçilik politikamızın olması lazım. Buna da Tarım İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin el atması lazım."

‘GENÇLER ŞEHİRDE MAAŞLI İŞ İSTİYOR’

Tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğinin umut verici olmaması nedeniyle köylere kimsenin kız vermediğini ifade eden Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da "Köylerdeki gençler büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bizim bir akrabamız var. Yüzlerce dönüm arazileri var ama çocuğu devlet işinde, maaşlı bir işte olmadığı için kız vermiyorlar. Bu konuda sıkıntılar yığıldı daha da büyüyor. Bu konuyla ilgili önerilerimiz oldu. Küçük aile işletmelerinde en azından bir hanımefendinin sigortalı yapılması konusunda önerimiz oldu. Çiftçi Bağ-Kur’u var. Sigorta noktasında, iş noktasında bu çözüm iyi olur. Bu sorundan gençler de muzdarip. Tarım ve hayvancılık noktasında sorun yaşanmasının en temel nedenlerinden biri ve ana nedeni gençlere kız verilmemesi. Gençler, şehirde devlet- özel sektör fark etmez maaşlı bir iş olsun istiyor. Bu yüzden tarım ve hayvancılık ikinci, üçüncü plana itildi. Bu konuda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çözüm için çalışma yapılması lazım" diye konuştu.

‘UMARIM ÇİFTÇİLİK BİTMEZ İLERLER’

Yüzde 75'i hibe olan süt sağım makinesinden alan Çat ilçesinin kırsal Ağaköy Mahallesi’nde yaşayan Buket Çötoğlu (24) ise 4 yıllık sosyoloji, 2'şer yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ile dokümantasyon ve sekreterlik bölümlerini bitirdiğini söyledi. 2 yıl işsiz dolaştıktan sonra ailesine destek olmak için hayvancılık yapmaya başladığını ifade eden Çötoğlu, "Umarım bu tür destekler sürekli olur. Çiftçiler biraz daha artar. Milletvekillerimizin de dediği gibi kimse köylerde kalmak istemiyor. Umarım bu tür destek ve teşvikler daha çok olur. Çiftçilik bitmez, ilerler. Ata mesleğimin bitmesini istemem" dedi.