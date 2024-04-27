Ankara-Sivas YHT hattında 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattını, 26 Nisan 2023'te açılmasından bu yana geçen 1 yıllık sürede 1 milyon kişinin kullandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye'nin önemli hızlı tren hatlarından biri olan Ankara-Sivas YHT hattının 1'inci yıl dönümüne erişmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Mevcutta Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen yüksek hızlı trenler ile 1 yılda 1 milyon kişi seyahat etti. Günlük ortalama 2 bin 500'ten fazla yolcu taşınırken günlük en yüksek yolcu sayısı 4 bin 209 kişi oldu" ifadelerini kullandı.

'ANKARA-SİVAS ARASI 405 KİLOMETREYE DÜŞTÜ'

Bakan Uraloğlu, güzergah üzerindeki illerde yaşayan vatandaşların da yüksek hızlı tren ile tanıştığını kaydederek, "Proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi YHT konforu ile tanıştırdık. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası 1 saate düşürüldü. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Sivas YHT ile şehirlerarası seyahat süresi kısaldı, konforu arttı" dedi.

'1,3 MİLYON KİŞİ YHT İMKANINA KAVUŞTU'

Ankara-Sivas hattı ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin de Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlandığının altını çizen Uraloğlu, bu illerde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın da YHT ile seyahat etme imkanına kavuştuğunu söyledi. YHT seferlerinin Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas istasyonlarında durduğunu belirten Uraloğlu, "13 Mart 2024 tarihinde hizmete giren Sorgun YHT Garı ve Akdağmadeni YHT istasyonu ile duruş noktalarını arttırdık. Sorgun YHT Garı 240 bin, Akdağmadeni YHT İstasyonu ise 135 bin yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Aynı zamanda Sivas-Malatya bölgesel treni ile YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılabiliyor. Böylece Malatya'ya ulaşmak daha konforlu ve daha kısa zaman alıyor" açıklamasında bulundu.

'SİVAS-İSTANBUL ARASI YHT SEFERLERİ BAŞLIYOR'

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak yaptıkları her hizmeti vatandaşın ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirterek, Sivas-İstanbul arasında da aktarmasız YHT seferlerinin 4 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, "Yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaları tamamladık. 4 Mayıs’tan itibaren Sivas-İstanbul arasında ekspres ve aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerimiz başlayacak. Sivas'tan saat 13.00'te hareket ederek İstanbul'a 20.08'de, İstanbul'dan da 08.40'ta hareket ederek Sivas'a 15.58'de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek" bilgilerini paylaştı.