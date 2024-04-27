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Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor

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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, gönderildiği İzmir'deki hastanedeki tedavisinin ardından ayrıl...

Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor mask
Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor
Depremde enkazdan yaralı çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrendiği kızını arıyor
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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, gönderildiği İzmir'deki hastanedeki tedavisinin ardından ayrıldığını öğrenilen Fikriye Aybüke Körük'ten (26) bir daha haber alınamadı. Her yerde kızını arayan Fadime Gökçe (56), yetkililerden yardım istedi. Polis ekiplerinin Gökçe'nin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından kızının bulunması için başlattığı çalışma ise sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ikinci depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ etkilendi. Depremde, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde B Blok’ta eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı. Fikriye Aybüke Körük yaralı olarak kurtuldu, Barış Körük'ün cenazesine ise 6'ncı günde ulaşıldı. Fikriye Aybüke Körük, askeri uçakla İzmir'e sevk edildi. İzmir Adnan Menderes Hava Meydan Komutanlığı'na gelen askeri uçaktaki yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, yaralılar arasında bulunan Fikriye Aybüke Körük de ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 Şubat tarihinde hastaneye giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre ayakta tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan Körük, daha sonra hastaneden ayrıldı. Fikriye Aybüke Körük'ün hastaneden ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı.

10 GÜN ENKAZ BAŞINDA BEKLEDİ

Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek deprem sonrası Ebrar Sitesi B Blok’taki arama çalışmalarını takip etmeye başladı. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarken, kızının cenazesi bulunamadı. 10 gün boyunca enkaz başında bekleyen Fadime Gökçe, enkazda bodrum katına inilmesine rağmen kızına ulaşılamadı. Gökçe, daha sonra polise giderek kayıp başvurusunda bulunmak istedi, fakat kendisine 5-10 gün sonra başvuru yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Adana'ya dönen Fadime Gökçe, 20 Şubat tarihinde DNA örneği verip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra Gökçe, depremin ikinci gününde kızının İzmir'e sevk edildiğini ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrendi. İzmir'e gelen Gökçe, kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti. Fadime Gökçe yaptığı araştırmalar sonucunda, 10 Şubat tarihinde kızı Fikriye Aybüke Körük'ün hastanede ayakta tedavisinin yapıldıktan sonra ayrıldığını öğrendi. Gökçe, depremden bu yana kızını bulabilmek için sosyal medyadan paylaşımlarda bulunarak, yardım istedi.

POLİS ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, polis ekiplerinin Fadime Gökçe'nin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Fikriye Aybüke Körük’ün bulunması için başlattığı çalışma ise sürüyor. Fadime Gökçe, evlendikten 7 ay sonra depreme yakalanan kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

27 Nis 2024 - 19:14 DHA İzmir- Gündem

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