Keklik avcılarına 63 bin lira ceza

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye, 63 bin TL idari para cezası kesildi. Keklikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.
Adilcevaz ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Süphan Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki Aygır Gölü köyü civarında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. 2 kişinin bulunduğu araçta kafes sistemi ile avlanan 8 keklik, 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve bir gizlenme örtüsü ele geçirilirken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye de tazminat cezası ile 63 bin TL idari para cezası kesildi.
Yakalanan 8 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yaşam alanlarına bırakılırken, kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimlerin ise süreceği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.