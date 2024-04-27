- Gündem

Veteriner hekimlerden 'özlük hakları' açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA'da veteriner hekimler, '27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü' kapsamında özlük haklarında iyileştirmeler yapılması talebiyle açıklama yaptı. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey...

Veteriner hekimlerden 'özlük hakları' açıklaması mask
Veteriner hekimlerden 'özlük hakları' açıklaması
Veteriner hekimlerden 'özlük hakları' açıklaması
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA'da veteriner hekimler, '27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü' kapsamında özlük haklarında iyileştirmeler yapılması talebiyle açıklama yaptı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi'nin daveti ile yurdun dört bir yanındaki veteriner hekimler, '27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü' etkinlikleri için Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden veteriner hekimler, daha sonra Ulus Meydanı Zafer Anıtı önünde beyaz önlükleri ile basın açıklaması yaptı. 'Uygulanmayan kanunlar nedeniyle yaşam, sağlık ve refah hakkından yoksun bırakılan evcil/yabani tüm hayvanlar için buradayız', 'Uygulanamaz mevzuatlar ile yok edilmeye çalışılan tüm serbest veteriner hekimler için buradayız', 'Her yeni beş hastalığın üçü hayvan kaynaklıdır' gibi dövizleri taşıyan veteriner hekimler, sloganlarla hak taleplerini duyurdu.

'MESLEKİ DEĞERSİZLEŞTİRME ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 1800'lü yıllardan itibaren yaptıkları çalışmalarla dünya literatürüne girmiş, çığır açan çalışmalar yapmış Türk veteriner hekimlerinin 1980'li yıllardan itibaren hem çalışma alanlarının daraldığı hem de özlük hakları kayıplarının giderek arttığını belirterek, "Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi olarak, odalarımızla birlikte meslektaşlarımızın insan onuruna yakışır şartlarda çalışmaları ve yaşamaları için çaba harcıyoruz. Mesleğimizin uğradığı haksızlıklara karşı yıllardır sürdürdüğümüz diyalog yolları artık tükenmiş, sorunlarımızı kamuoyuna açık ifade etmekten başka bir yol kalmamıştır. Bu nedenle geçen yıldan itibaren başlayarak mesleğimizin yıllardır yaşadığı hak kayıplarını, bunun toplum, hayvan ve çevre sağlığına muhtemel etkilerini kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililerin dikkatini çekmek için kutlama yerine alanlardan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Veteriner hekimler olarak uzun zamandır yaşadığımız hak kayıplarına ötekileştirmeye ve yok sayılmaya rağmen fedakarca ve sabırla görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü üstlendiğimiz görevlerin ihmal edilmesi, koruyucu hekimlik, aşı üretimi, güvenilir ve yeterli gıdaya erişim, hayvan, insan ve çevre sağlığı hayati alanlarda ciddi sorunlara sebep olabilecek niteliktedir. Ancak aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen yaşanan haksızlık ve mesleki değersizleştirme artarak devam etmektedir. Gelinen noktada insan onuruna yakışır yaşam ve görev yapma şartlarımız tamamen ortadan kalkmış, önlem alması kaçınılmaz hale gelmiştir. Veteriner hekimler özellikle son 40 yıldır hak kayıpları yaşamış, sorunlarımız dayanılmaz noktalara ulaşmıştır. Özetlemek gerekirse 1949 yılından beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı hakkı 2006 yılında 'Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır' gerekçesi ile ellerinden alınmıştır. Veteriner hekimler, sağlık sınıfında olmalarına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında diğer sağlık mensuplarına emeklilikte ek ilave haklar verilirken; kapsam dışı tutulmuşlardır" ifadelerini kullandı.

27 Nis 2024 - 19:14 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Rize'de çöl tozu etkisi mask
Rize'de çöl tozu etkisi
Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti mask
Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti
Rize'de çöl tozu etkisi mask
Rize'de çöl tozu etkisi
Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti mask
Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti
Semin Öztürk Şener’den pilotlar gününe özel gösteri mask
Semin Öztürk Şener’den pilotlar gününe özel gösteri
Malatya'da yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı mask
Malatya'da yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber