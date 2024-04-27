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Parasını ödediği ürününü alamayınca zincir marketten şikayetçi oldu

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KAYSERİ'de Şemsettin Andaç, bir zincir marketten aldığı 2 elektrikli bisikletten birinin ücretini ödemesine rağmen kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti t...

Parasını ödediği ürününü alamayınca zincir marketten şikayetçi oldu mask
Parasını ödediği ürününü alamayınca zincir marketten şikayetçi oldu
Parasını ödediği ürününü alamayınca zincir marketten şikayetçi oldu
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KAYSERİ'de Şemsettin Andaç, bir zincir marketten aldığı 2 elektrikli bisikletten birinin ücretini ödemesine rağmen kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti tarafından verilen kararda, "Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemeyeceğinden tüketici talebinin kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Şemsettin Andaç, ulusal çapta faaliyet gösteren bir zincir marketin Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan şubesinden 59 bin TL karşılığında 2 elektrikli bisiklet satın aldı. Zincir market şubesinde ödemesini yapan Andaç, söz konusu ürünlerden birini teslim alırken, diğerini ise stokta yeterli ürün bulunmadığı gerekçesiyle alamadı. Şemsettin Andaç uyuşmazlığı Melikgazi Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. İnceleme yapan heyet, "Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin sözleşmenin ifası ve teslimat başlıklı 16/4. maddesi uyarınca siparişi konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı ve sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi gerektiği ve satıcı veya sağlayıcının bu hususta sorumlu bulunduğu, ancak somut olayda bahse konu 3 gün kuralının aşıldığı ve sonrasında tüketiciye bildirim yapıldığının değerlendirildiği, malın stokta bulunması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemeyeceğinden tüketici talebinin kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

ZİNCİR MARKET İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen market sorumlusu, olaya ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu durumun bizimle bir alakası yok. Üretici firma ile alakası var. Biz, Şemsettin Beye de bu durumu anlattık. Bizle olayın bir bağlantısı yok. Tedarikçi firmadan kaynaklı bir durum söz konusu. Tedarikçi firma ürünü karşılayamayınca para iadesi yaptı. Ancak, müşterimiz kabul etmedi. Ekstra olarak 2 bin TL hediye çeki de verdi. Onu da kabul etmedi. 'İlla ben ürünü istiyorum' dedi. Tamamen firma ve kendisi arasındaki bir problem. Fiyat farklılığı gibi bir durum da söz konusu değil. Müşterimiz ürünü taksitli almıştır. Bundan dolayı fiyat farkı oluşmuş olabilir. Afişte hem peşin hem de taksitli fiyatı yazar. Benzer sorun diğer müşterilerde de yaşandı. Onlar para iadesini kabul ettiler. Ama, Şemsettin Bey ürünü istediği için firma da ürünü tedarik edemediği için Şemsettin Bey de bu durumu kabul etmediği için böyle bir sorun ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Mağdur olduğunu söyleyen Şemsettin Andaç ise ürünün ödemesini A101’e yaptığını ancak tarafına hala ürünün verilmediğini, güncel piyasa koşullarında da ürünün fiyatının sürekli arttığını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

27 Nis 2024 - 19:13 DHA Kayseri- Gündem

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