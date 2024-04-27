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Rize'de çöl tozu etkisi

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KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle, Rize'de görüş mesafesi düştü, gökyüzünde gri toz tabakası kapladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç...

Rize'de çöl tozu etkisi mask
Rize'de çöl tozu etkisi
Rize'de çöl tozu etkisi
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KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle, Rize'de görüş mesafesi düştü, gökyüzünde gri toz tabakası kapladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Karadoğan, “Bu sene 4 milyon ton çöl tozunun ülkemize geldiği saptanmıştır. Toz yoğunluğunu dönemlerinde dışarı çıkmamak veya maske kullanmak gerekiyor" dedi.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden sonra Doğu Karadeniz'de Rize'de, Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkisini gösterdi. Kentte, toz bulutunun hakim olmasıyla görüş mesafesi düşerken, gökyüzünün maviliği, yerini gri toz tabakasına bıraktı. Toz tabakasıyla kentin siluetini oluşturan Kaçkar Dağları görünmez hale gelip, görüş mesafesi azalırken, uzmanlar özellikle solunum sıkıntısı çekenlerin, dışarı çıktıklarında maske takmasını önerdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Karadoğan, “Bu sene 4 milyon ton çöl tozunun ülkemize geldiği saptanmıştır. Havada 2,5 mikron boyutunun altında olan partiküller, akciğerlerin hava keselerine girip alveollere kadar ulaşıp kan dolaşıma girebiliyor. Bu da vücutta kalp damar hastalıklarının temel nedenlerinden olan yangılar oluşturabilmektedir. İnme ve kalp krizi risklerini artırmaktadır. Toz yoğunluğunu dönemlerinde dışarı çıkmamak veya maske kullanmak gerekiyor" dedi.

‘KAPIYA ÇIKAMAZ OLDUM’

Rize’de ilk defa böyle bir hava gördüğünü söyleyen KOAH hastası Mehmet Gürel (84) ise “Bu toz, daha fazla olduğu zamanlar vardı. Benim nefes darlığım var. Kapıya çıkamaz oldum. Böyle bir şey olmazdı ben ilk defa görüyorum. Kulak dolma Afrika’dan geldiğini söylüyorlar” diye konuştu.

‘SADECE BEN DEĞİL HERKES ŞAŞIRDI’

Mustafa Güler “Ben de ilk defa bugün böyle bir hava gördüm. Bu bir deprem işareti mi acaba? Meteoroloji Afrika’dan geldiğini söylemişti. 'Bu bir hastalık belirtisi mi' diye korkuyorum. Rize’nin havası normalde temiz olur. Sadece ben değil herkes şaşırdı” ifadesini kullandı.

Muhittin Yılmaz ise “Bu sis gibi görünüyor ama toz bulutu. Mevsimlerin değişip sıcaklığın artması, dağlardaki karın bir anda erimesi sıkıntı oluyor. Afrika tozu diyorlar ama bu mevsim değişikliğinin getirdiği bir olay bu durumun başka sonuçları da olacaktır” dedi.

27 Nis 2024 - 19:08 DHA Rize- Gündem

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