Malatya'da yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde mahalle sakinleri, yaralı şahin buldu. Kanadının kırık olduğu belirlenen şahin, tedavi ve bakım için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.