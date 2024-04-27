Malatya'da yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde mahalle sakinleri, yaralı şahin buldu. Kanadının kırık olduğu belirlenen şahin, tedavi ve bakım için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.