Ormanda uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Ovabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yapıldığı sırada Mustafa Söğüt (36) idaresindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Söğüt'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.