Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası İsmail Komat (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Muhacir Sokak’taki apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alzheimer hastası İsmail Komat, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Komat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komat’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.
İsmail Komat’ın hastalığı nedeniyle ailesinin kapısını kilitli tuttuğu balkona pencereden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.