27 Nis 2024 - 17:46- Gündem G:

Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü

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Edirne'de Alzheimer hastası yaşlı adam, 4. kattaki balkondan dengesini kaybederek düştü. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü mask
Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü
Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü
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Edirne’nin Keşan ilçesinde 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen Alzheimer hastası İsmail Komat (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Muhacir Sokak’taki apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alzheimer hastası İsmail Komat, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmail Komat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komat’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü

İsmail Komat’ın hastalığı nedeniyle ailesinin kapısını kilitli tuttuğu balkona pencereden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alzheimer hastası yaşlı adam 4’üncü kattan düşerek öldü

Kaynak: DHA

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27 Nis 2024 - 17:46 DHA Edirne- Gündem

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