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Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı''

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Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından aldatıldı. Gece kulübünde sevgilisini başka bir kadınla gören Aycan Yanaç sinirlenerek sevgilisine tokat attığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı'' mask
Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı''
Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı''
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2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç  sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Aycan Yanaç'ın dudaklarına da estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı''

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübünde erkek arkadaşı Muhammet Zeyit Günay’ın bir kadın ile samimi olduğu bilgisi Yanaç'a geldi. Ünlü isim apar topar kulübe gitti.

Kulübün içerisinde sevgilisini başka bir kadın ile gören Yanaç, sinirden çılgına dönerken Muhammed Zeyit Günay’a tokat attığı iddia edildi. Yanaç, bu hareketi sonrası Günay’ın "Bunu atın"' demesi üzerine güvenlikler tarafından dışarı atıldı.

Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı''

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Nişantaşı’nda görüntülenen Yanaç'a iddialar soruldu. Muhabirin sorusuna şaşıran Yanaç, 'Siz nerden biliyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

Yanaç, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli sporcu, "Yaşananlar doğru 5 yıl sonra gözüm açıldı. Herkes kendine yakışanı yapar" dedi.

Yanaç’ın ellerinin duvarları yumruklamaktan yara olduğu ise gözlerden kaçmadı.

Survivor Aycan sevgilisi tarafından aldatıldı! ''5 yıl sonra gözüm açıldı''

Aycan Yanaç’ın sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından daha öncede Survivor'da yarışmacıyken aldatılmasını onaylayan Yanaç, bu konular hakkında çok konuşmak istemedi. İlişkisinin bittiğini belirtti.

Kaynak: MYNET

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27 Nis 2024 - 17:27 - Magazin

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