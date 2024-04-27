27 Nis 2024 - 17:09- Magazin G:

Hepsi grubunun Cemre'si ikinci kez anne oldu

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Hepsi grubunun Cemre Kemer'i, grup dağıldıktan sonra sosyal medya fenomenliği yaptı. Bir kızı bulunan Cemre Kemer ikinci kez anne oldu.

Hepsi grubunun Cemre'si ikinci kez anne oldu mask
Hepsi grubunun Cemre'si ikinci kez anne oldu
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Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Kemer, kızları Karla'yı 2021'in Temmuz ayında kucağına almıştı.

Hepsi grubunun Cemre'si ikinci kez anne oldu

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına; "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.

Hepsi grubunun Cemre'si ikinci kez anne oldu

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. Oğluna Kerim adını veren ünlü isim aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Kemer'e 'Maşallah', 'Sağlıkla büyüsün', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: MYNET

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27 Nis 2024 - 17:09 - Magazin

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