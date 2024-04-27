Hepsi grubunun Cemre'si ikinci kez anne oldu

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.
Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Kemer, kızları Karla'yı 2021'in Temmuz ayında kucağına almıştı.
Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına; "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.
İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. Oğluna Kerim adını veren ünlü isim aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Kemer'e 'Maşallah', 'Sağlıkla büyüsün', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.