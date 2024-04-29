Asliye Ceza Mahkemesinden ilan

T.C. ANTALYA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/309 Esas

KARAR NO : 2024/144

Sanık Fehmi Tolga Ülkü sayar hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan yapılan yargılama sonuçlanmış ve mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/03/2024 tarihli ilamı ile sanık Fehmi Tolga Ülkü sayar hakkında Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması yönünde karar verilmiştir.

Müşteki Romans Djacenko , Genadıy ve Marına oğlu, 12/02/1989LETONYA doğumlu, kollukta bildirmiş olduğu Arapsuyu Mahallesi 664 Sokak İnş. No:3/2 Konyaaltı/Antalya adresinde tüm aramalarımıza rağmen bulunamamış,

Müştekinin mernis adresi olarak gözüken; HİPOKRATA 35 APT 28 RİFA LV-1079 LETONYA adresine yurt dışı istinabe yapıldığı, Letonya Yetkili Adli Makamınca verilen cevapta; tebligatı almaya yanaşmaması nedeniyle işlemsiz olarak iade edildiği anlaşıldığından müşteki Romans Djacenko 'a mahkememiz gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu' nun 28 ve 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.