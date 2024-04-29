Asliye Ceza Mahkemesinden ilan

T.C. ANTALYA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/582 Esas
KARAR NO : 2024/112
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/02/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Nihal oğlu,TC Kimlik No:13276599574, 14/01/1967 doğumlu, Antalya, Muratpaşa, Kızılsaray mah/köy nüfusuna kayıtlı KEMAL PARLAR'ın Şarampol Mahallesi Şarampol Caddesi 2569 Sokak Ersoy Ağa Otel Daire No:5 Muratpaşa/Antalya adresinde tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.