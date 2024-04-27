27 Nis 2024 - 16:49- Gündem G:

ALKÜ heyeti ‘Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’nda

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve beraberindeki heyet; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı”na katıldı.

ALKÜ heyeti ‘Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’nda mask
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ), ulusal ve uluslararası alanda birçok akademik çalışmaya imza atarken bilimsel gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve beraberindeki heyet; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı”na katıldı. 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşen konferansın ana teması “Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi” olarak belirlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ile yabancı ülkelerin kalite ajansı temsilcileri, üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katıldığı konferansa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Yöneticisi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz ile katılım sağladı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: “2027 YILINA KADAR TÜM ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKREDİTASYON SÜREÇLERİNİ TAMAMLAMASINI BEKLİYORUZ”

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itrı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programın açılış töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; evrensel düzeyde geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi kurmayı hedeflediklerini belirterek uluslararasılaşma ve kalite bağlamında üniversitelerin uluslararası görünürlüklerini artırmak, uluslararası sıralamalardaki üniversite sayısını yükseltmek, akademisyenlerin yer aldığı uluslararası projelerle nitelikli ve etki değeri yüksek yayınların sayısını çoğaltmak amacında olduklarını ifade etti. Mevcut istatistiklere göre Türkiye'deki üniversitelerin 73'ünün kurumsal akreditasyona sahip olduğunu belirten Özvar, 2027'ye kadar üniversitelerin tamamına yakınının akreditasyon sürecini tamamlamasını beklediklerini söyledi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, YÖKAK’ın faaliyetlerine yer verdiği konuşmasında; kurumsal akreditasyon süreçleri, üniversitelerin program akreditasyonları, üniversitelerin uluslararası denklik ve tanınırlığının sağlanması ile kalite ve güvence kültürünün artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve hedeflere değindi. Açış konuşmalarının ardından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akreditasyon almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, konferansın ardından yaptığı açıklamada ALKÜ olarak tüm alanlarda Kurumsal Akreditasyon belgesi almak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi. Rektör Türkdoğan geçtiğimiz ay İSO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldıklarını hatırlatarak “ALKÜ, son yıllarda yaptığı proje ve bilimsel çalışmalarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu büyüme ve gelişmemiz kalite çizgimizin yükselmesiyle daha hızlı olacak. ALKÜ olarak hedefimiz, en kısa zamanda Kurumsal Akreditasyon Programları kapsamında tüm belgelerimizi tamamlamak. Bölümler bazında da akreditasyon çalışmalarımıza en kısa sürede başlıyoruz. Bu alanda çalışmalarını sürdüren ALKÜ Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz ve ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ederim.” dedi. (ALKÜ BÜLTEN)

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27 Nis 2024 - 16:49 - Gündem

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