Alanya İskelesinde yumruk yumruğa kavga!

Edinilen bilgiye göre Alanya İskelesinde tekne sahibi M.D. ile bir başka tekneci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.