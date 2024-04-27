Alanya İskele'de yumruk yumruğa kavga!

Alanya İskele'de tekne sahibi M.D., İskele Balıkçılar Kooperatifi'nde hakkı olan yere 4 metre daha büyük bir tekne bağlamıştı. İddiaya göre, kooperatif üyeleri M.D.'ya tekneyi kaldırması için baskı yaptı. Sözlü tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişilik bir grup M.D.'ya saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.