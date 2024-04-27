Alanya İskele'de yumruk yumruğa kavga!

Alanya İskele'de tekne sahibi M.D., İskele Balıkçılar Kooperatifi'nde hakkı olan yere 4 metre daha büyük bir tekne bağlamıştı. İddiaya göre, kooperatif üyeleri M.D.'ya tekneyi kaldırması için baskı yaptı. Sözlü tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişilik bir grup M.D.'ya saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.