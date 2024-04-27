Kayıp çobanın, gölette cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan’ın (20), arama çalışmalarının 5’nci gününde cansız bedeni bulundu.
Çermik ilçesinin Akçaörten Mahallesi'nde 22 Nisan’da evinden ayrılan çoban Şeyhmus Arslan’dan haber alınamayınca, 23 Nisan’da bölgede AFAD, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Mahalle yakınlarındaki kırsalda hayvan sulama amaçlı yapılan yapay bir gölette, Arslan’ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Şeyhmus Arslan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.