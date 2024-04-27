Bir dizi daha reyting kurbanı oldu!

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Sezon sonuna doğru yaklaşırken hangi dizilerin devam edip hangilerinin biteceği de belli olmaya başladı. NOW’un pazar akşamları yayınlanan dizisi “Kirli Sepeti”yle ilgili verilen karar kulislerde dillenmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MedYapım’ın güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlanan dizisi ekranlara veda edecek.

SON BÖLÜM 19 MAYIS'TA

Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde sona ermesi planlanıyor.

NOW’un şimdilik devam etmesi kesin olan dizileri MedYapım’ın “Hudutsuz Sevda” ve Gold Film’in “Kızıl Goncalar”

Kaynak: KARAR