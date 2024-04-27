27 Nis 2024 - 15:58- Gündem G:

Alanya Alaaddin Keykubat Koleji’nden muhteşem şenlik

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Alanya Alaaddin Keykubat Koleji İlkokulu ve Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında muhteşem bir çocuk şenliğine imza attı. Çocuklar gün boyu unutulmaz bir gün yaşadılar

Alanya Alaaddin Keykubat Koleji’nden muhteşem şenlik mask
Alanya Alaaddin Keykubat Koleji’nden muhteşem şenlik
Alanya Alaaddin Keykubat Koleji’nden muhteşem şenlik
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Alanya Alaaddin Keykubat Koleji İlkokulu ve Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında muhteşem bir çocuk şenliği düzenledi. Saat 11:00 ile 16:00 arasında gerçekleşen etkinliğe öğrenciler, veliler ve Alanya halkı büyük ilgi gösterdi. Açılış konuşmasının ardından animasyon ekibi tarafından çocuklar için özel atölye sınıfları oluşturuldu. Şenlik kapsamında düzenlenen oyun programında ise sabun köpüğü gösterisi büyük beğeni topladı. Maskot ve palyaçolar, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

‘ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Alanya Alaaddin Keykubat Koleji Müdüresi Gülşah Balıktay, “Alaaddin Keykubat Koleji olarak çocuk festivali düzenledik. Fuar alanımızda çocuklara yönelik etkinliklerimizde ön planda olmayı tercih ediyoruz. Her zaman çocuklara etkinlik düzenleyen bir okuluz. Bugün de kendi öğrencilerimiz ve dışarıdan gelen çocuklarımıza güzel bir ortam sunduk. Alanya çok uluslu bir toplum ama tabi ki Türk okulu olduğumuz için önceliğimiz Alanya halkımız. Bizim hedefimiz bu toplumdaki çocuklara hizmet etmek. Çocukların mutluluğu her şeyden önemli. Türk ya da yabancı olarak değil, çocuk sevgisini ekip arkadaşlarımızla hissediyor ve onlara bu sevgiyi hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

‘ŞENLİK ETKİNLİKLERLE RENKLENDİ’

Alanya Alaaddin Keykubat Koleji Müdür Yardımcısı Devrim Şahin ise, “Çocuk şenliğimizde halkımızla ve öğrencilerimizle buluştuk. Bu önemli günün anlamını yaşatmak için Alaaddin Keykubat Koleji olarak biz de katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerimiz gösterileriyle, şarkılarıyla ve danslarıyla bu etkinliği renklendirdiler” şeklinde konuştu. (ŞERİFE ÇOBAN)

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27 Nis 2024 - 15:58 - Gündem

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