Alanya’da hırsızlık zanlısı kıskıvrak yakalandı

ALANYA'DA gerçekleşen 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.M.Y., Hacet Mahallesi'nde çalıntı elektrikli bisikletle Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Ö.M.Y., 'elektrikli bisiklet hırsızlığı', 'motosiklet hırsızlığı' ve 'buluntu eşya üzerinde tasarruf' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.